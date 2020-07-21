شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمساعدى جنود الشرطة بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلبة بحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لمساعدى وصف جنود الشرطة بمحافظة السويس، وتضمن القرار على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة أجراءات التصفية وفقا لأحكام القانون رقم 109 لسنه 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد اعلنت عن طرحت نوع ىخر من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك النهائي بالإضافة إلى المتوافر حالياً وبسعر 8.5 للمستهلك النهائي، ويأتي هذا الطرح تماشياً مع ما قد تم إعلانه مسبقاً من جانب الوزارة بأنه سيتم توريد أنواع أخري للصرف على البطاقات التموينية، مع التأكيد على أن كافة الأصناف المعروضة تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعه من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.

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وتؤكد وزارة التموين بأن طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختيارياً للمواطنين وبحد أقصى ٢ كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن زيادة الكميات المطروحة من الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية).