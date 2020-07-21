شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 143 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات بشائر الخير "3 و 5" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد لتنفيذ عملية إنشاء محطة محولات بشائر الخير (3 ، 5) التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، مع إحدى الشركات المتخصصة، وذلك استمرارًا لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل على مختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت المهندسة صباح مشالى فى بيان اليوم، إن العقد يتضمن إنشاء محطة محولات بشائر الخير (3 ، 5) جهد 66/11 ك.ف سعة 3× 40 م.ف.أ بمهمات النوع المعزول بالغاز (GIS) غير شاملة توريد المحولات الرئيسية بنظام تسليم المفتاح، لافتة إلى أن الغرض من المشروع توفير التغذية الكهربائية لمشروع بشائر الخير (3 ، 5) بمنطقة مأوى ، الصيادين ، القبارى ، الطريق الدولى بإجمالى عدد 256 بلوك بعدد 512 عمارة سكنية .

وأضافت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 143 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصماً على إعتمادات مشروعات محطة محولات التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا بموازنة العام المالى 2020/2021 وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهراً من تاريخ توقيع العقد .

وجدير بالذكر أن مشروع بشاير الخير يأتى فى إطار دور قطاع الكهرباء فى تدعيم وتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية في نطاق عمل محافظة الإسكندرية.

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وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات السيد رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .