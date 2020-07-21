شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تشكل لجنه لحصر مديونيات أصحاب المخابز المستحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزارى بشأن تشكيل لجنة لحصر مديونيات أصحاب المخابز المستحقة على أن يتم حصر جميع أنواع المخالفات الخاصة بأصحاب المخابز عدا مخالفات التصرف فى الدقيق الذى يتم سداد قيمتها بشيكات ويتم من خلالها خفض أرصدة الدقيق.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد حذرت أصحاب المخابز من استخدام ماكينة صرف الخبز فى صرف سلع غير الخبز المدعم، أو إثبات مبيعات خبز وهمية على النظام الإلكترونى لمنظومة الخبز المدعم مع إلزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز والماكينات التابعة له في الأماكن المخصصة لها.

وأكدت وزارة التموين أنه في حالة مخالفة المخبز واستخدام ماكينات صرف الخبز خارج المخبز ذلك دون إذن من الإدارة التموينية التابع لها المخبز يتم إيقاف الخبز لمدة شهرين وتحصيل ضعف القيمة النقدية لدعم كميات الخبز التى تم إثباتها على الماكينة في نفس اليوم، وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة كما يتم إيقاف المخبز لمدة ستة أشهر مع تحصيل ضعف القيمة لدعم كميات الخبز التي تم إثباتها على الماكينة في نفس اليوم، وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.

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