شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يهنئ السيسي بثورة 23 يوليو: ندعو الله أن حفظ الله مصر وشعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى بمناسبة ثورة 23 يوليو .

وقال البطريرك فى بيان اليوم الثلاثاء: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وكل المؤسسات والهيئات الكنسية وبالإصالة عن نفسى نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى بذكرى ثورة 23 يوليو وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب حفظ الله مصر وشعبها".

وفى نفس السياق، قال الأنبا هانى باخوم، المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية، إن الكنيسة تدعم القوات السياسية بمصر للحفاظ على امنها القومى، مضيفًا أن الكنيسة تثق فى رشد قواتنا المسلحة وفى سعيها المتواصل مع كل أجهزة الدولة للدفاع عن أمن مصر والمنطقة العربية بأشملها.

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وأرسل الدكتور "منير حنا" رئيس اساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران ابروشية مصر برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وجاء فى نص التهنئة: "بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، يسُرنى وكل شعب الكنيسة الأسقفية أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة ودوام التوفيق فى كل المشروعات العملاقة التى تقومون بها، والتى تهدف إلى حياة أفضل لكل المصريين".

وأضافت التهنئة: "ثورة 23 يوليو قد أعادت للشعب المصرى كرامته وحريته واستقراره، وقد أظهرت مدى حرص رجال الجيش المصرى الباسل، على حماية الشعب المصرى كله وتحقيق طموحاته، وفقكم الله وسدد خطاكم".