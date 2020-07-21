شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 15 رحلة دولية لنقل 1900 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت اليوم الثلاثاء شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى عن قيامها بتسيير 15 رحلة رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلي كل من لندن - أثينا - ميلانو - باريس - روما - فرانكفورت - البحرين - الخرطوم - بيروت - دار السلام - أديس أبابا - واشنطن و رحلتين جويتين إلي دبي وابوظبي ، لنقل ما يقرب من ١٩٠٠ راكب بخلاف الرحلات الداخلية و الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من الرياض وجدة واسطنبول

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.