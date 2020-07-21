شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات تفتيشية على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحى للتأكد من سلامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن هناك حملات مرورية مكثفة على منافذ بيع الأضاحى للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافى، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك، وفي إطارتوجيهات السيد القصيروزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية، أن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أصدر تعليمات لكل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع حالة الطوارئ والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحى المعروضة بالشوادر وأماكن بيعها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن أرقام واتس أب لسرعة التواصل مع المواطنين(01558626681 - 01558626682) ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعاً للغش والتلاعب أو الاستغلال من ضعاف النفوس المخالفين، خلال موسم عيد الأضحى المبارك أعاده الله علي شعب مصر العظيم والأمة العربية بالخير واليمن والبركات.

فيما كلفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جميع مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على أسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، وخاصة مع استعدادات عيد الأضحى، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الاول.

Advertisements

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هناك حملات على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومشتقاتها للتأكد من سلامتها ومنعا لانتشار الأمراض حفاظا على صحة المواطنين، وهناك لجان بيطرية مرورية تفتيشية يومية على مجازر اللحوم للتأكد من توفير احتياجات المجازر من ادوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم ، وتوفير وتأمين الاختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات قبل عيد الأضحى، والتنسيق بين مديريات الطب البيطري والجهات الامنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر، والتنسيق مع مباحث التموين وادارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الادمي لمكافحة الذبح خارج المجازر.