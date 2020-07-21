شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة الأسكندرية: دعم 40 صيدلى فى عزل منزلى وحجز 36 مصاب بكورونا بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت غرف عمليات نقابة صيادلة الاسكندرية، دعم أعضاء النقابة وذويهم من المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تم تقديم الدعم إلى الآن لما يقرب من 170 استفسار بخصوص التحاليل الأولية والأشعة و الأعراض كما تم متابعة 40 حالة في العزل المنزلي على مدار 24 ساعة، إضافة إلى توجيه ما يقرب من 36 صيدلى و مساعدتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية للدخول لبعض المستشفيات ونقلهم من أماكن سكنهم للمستشفى او من احد مستشفيات الفرز للمستشفيات المخصصة للعزل في الاسكندرية.

وأضافت نقابة صيادلة الأسكندرية، فى بيان،: وتستمر غرف العمليات في المتابعة مع الصيادلة، حيث تضم الغرف 25 من الصيادلة الإداريين و الاكلينيكيين بالمستشفيات، و برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعى نقيب صيادلة الاسكندرية و بمشاركة الدكتورة ياسمين شاهين رئيس لجنة الحكوميين بالنقابة.

أعلنت نقابة صيادلة الاسكندرية، عن تخصيص عدد من غرف العمليات برئاسة الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب صيادلة الاسكندرية، لدعم الأعضاء في الظروف الراهنة، وانقسمت غرف العمليات تحت إشراف عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحكومين دكتورة ياسمين شاهين إلى ثلاثة محاور:

1- حيث خصصت النقابة غرفة عمليات للدعم الميداني للتواصل و المتابعة تليفونيا و بالواتس اب مع الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا : 01225504566، 01228434742، 01200896228.

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2- تحديد غرفة عمليات أخرى من الصيادلة المتخصصين ورؤساء الأقسام بمستشفيات العزل بالمحافظة للرد على الاستفسارات و المتابعة مع الحالات المشتبه فيها و حالات العزل المنزلي، :01229710552، 01007505579.

3- إضافة إلى غرفة عمليات النقابة الثالثة الخاصة (بالاستشارات العامة عبر الواتس آب) من فريق متخصص من الصيادلة ويمكن التواصل على واتس اب رقم :0106006353، 01202330002.