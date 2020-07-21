شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعلن تفعيل منصة دعم الابتكار لتقديم الدعم المجانى لرواد الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تفعيل منصة دعم حقوق الملكية الفكرية والابتكار، التى تعد مركز لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والباحثين والصناعة المصرية مجاناً فى كل شئون الملكية الفكرية، وكذا التراخيص التكنولوجية ونقل التكنولوجيا وعمليات الابتكار والصناعات الإبداعية، وهى المنصة التى تم إنشائها وتطويرها بدعم من الاتحاد الأوروبى من خلال مشروع TED-PPP الذى تشرف على إدارته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، ويعزز مشروع TED-PPP دور الابتكار وحقوق الملكية الفكرية كأدوات هامة تساهم فى تسريع التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المستخدمة.

وأوضح الدكتور عمرو رضوان، المشرف علي وحدة دعم الابتكار فى بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى أن المنصة تعتبر رافد هام من روافد بنك الابتكار المصري المنصة التى وجه بإنشائها السيد رئيس الجمهورية فى منتدى الشباب بجامعة القاهرة، وهى المنصة الحكومية الأولي للابتكار المجتمعي في مصر ويمثل سوق إلكترونى ومعرض دائم للابتكارات فى كل المجالات بضمان الأكاديمية، والذي يهدف إلى تعزيز أداء الاقتصاد المعرفي، وتشجيع تنمية الصناعات القائمة على التكنولوجيات والمعارف والابتكار، وتعزيز إمكانات التصدير والقدرة التنافسية للصناعة المصرية بتعزيز المكون المعرفي والابتكاري.

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وفي هذا السياق قالت الدكتورة منة الله الكتامى، المدير التنفيذى لبنك الابتكار بأكاديمية البحث العلمى انه يتم أيضا من خلال المنصة الالكترونية تقديم الدعم للباحثين الذين يستهدفون استغلال مخرجات أبحاثهم وكذلك تقديم النصائح الخاصة بتقييم نتائج الأبحاث، والعائد الاقتصادي المحتمل، والخطوات التالية الواجب اتباعها لتحقيق ذلك، كما تقوم المنصة بنشر دورية تتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة، ونشرات إخبارية شهرية تصل إلى مجموعة واسعة من المستفيدين.