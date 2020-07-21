شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: فحص 685 رسالة تقاوى وبذور للتأكد من خلوها من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير أعده معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن مواصلة الإجراءات اللازمة لفحص رسائل من الواردات الزراعية الواردة من الخارج للتأكد من خلوها من الأمراض التى تهدد الثروة الزراعية المصرية، واستمرار فحص رسائل تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد امراض النبات بمركز البحوث الزراعة، إنه خلال الشهر الماضى تم فحص 548 رساله تقاوى وبذور وبيتموس واردة من الخارج، وفحص عدد 126 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض، بالإضافة إلى الاشتراك فى أعمال 11 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول، فحص عدد 53 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، فحص عدد 6 طرود بها بذور مختلفة، ورسائل تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

فيما كثفت وزارة الزراعة، من إجراءاتها لفحص تقاوى وبذور المحاصيل الزراعية المستوردة بمعاملها المختصة، لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية منعا لدخول بذور محملة بآفات حشرية أو أمراض وفحص عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، ومواصلة الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالتعاون مع معهد أمراض النبات.

فضلا عن تطبيق إجراءات وشروط استيراد تقاوى الخضروات، منها فحص وتحليل الشحنات الواردة لتلافى تكرار دخول بذور مغشوشة إلى الأسواق، وتكون الشحنات المستوردة مصحوبة بشهادة صحية من بلد المنشأ تفيد بخلوها من الفيروسات والآفات الحشرية، وسحب عينات من الشحنات وتحليلها معمليا بمعامل أبحاث أمراض النبات للتأكد من سلامتها، وتحذر الشركات المخالفة بإجراءات صارمة.