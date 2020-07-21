شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث ونظيرة السيراليونى العلاقات الثنائية فى مجال الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فيليب لانسانا، وزير الموارد المائية لدولة سيراليون بحضور ماهر المهدى، سفير مصر لدى دولة سيراليون وبعض الخبراء الفنيين من الجانبين.

تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية فى مجال الموارد المائية و الدعم الفني المتبادل بين البلدين حيث أشار الوزير السيراليونى إلى الحاجة لتقديم الدعم لصيانة شبكات المياه لتقليل الفواقد المائية وإلى إنشاء قسم للموارد المائية فى الجامعة.

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وأعرب الدكتور عبد العاطى، على حرص الجانب المصرى على تقديم الدعم فى مجال بناء القدرات بالبدء بتناول الموضوعات المطروحة على أن يتم التدريب عن بُعد كخطوة أولى فى ظل الظروف الحالية ثم يتم التدريب بالمركز التدريب الاقليمى التابع للوزارة وأشار عبد العاطى إلى إمكانية المساعدة فى إنشاء وتأسيس قسم الموارد المائية عن طريق إيفاد اساتذة من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة أو من خلال أساتذة الجامعات.

وفى ختام اللقاء أعرب الوزير السيراليونى عن امتنانه للجانب المصرى علي تقديم الدعم الفني والتعاون المشترك والمستمر بين البلدين في كافة المجالات وثمن الدكتور عبد العاطى هذا التعاون الذى يعبر عن عمق العلاقات بين الأشقاء الأفارقه .