سفير الصين بالقاهرة: مساع مصرية صينية حثيثة لتعزيز التعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج إنه تبادل الآراء مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد حول التعاون المصري- الصيني في مجال اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأضاف السفير الصيني - في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء - أن الجانبين المصري والصيني سوف يعملان سويا على حسن ترجمة توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج؛ لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات علي أرض الواقع، بما يخدم صحة وسعادة الشعبين المصري والصيني.

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