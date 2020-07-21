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رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة  الذكرى الـ68 لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

 

وجاء نص البرقية، كالتالي :

 

فخامة السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسي ‏

رئيس الجمهورية ‏

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، وبعد 

اسمحوا لي باسمي واسم أعضاء المجلس أن أهديكم خالص التهنئة القلبية بمناسبة ‏ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو بقيادة الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر ‏ورفاقه من الضباط الأحرار . ‏

 

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تلك الثورة التي تعيش في وجدان الشعب المصرى، صاحب أقدم الحضارات والتي ألهمت ‏جميع حركات التحرر في العالم والشعوب المتطلعة للحرية، فتحقق لها أهدافها في التحرر  ‏والاستقلال والتخلص من الاستعمار.‏

 

إن هذه الذكرى الخالدة سوف تبقى حية في وجدان كل الأجيال، تذكرنا بأن مصر ‏قد ملكت إرادتها، وكانت القدوة لكل الشعوب المغلوبة على أمرها، وتأثيرها في بناء ‏حركة عدم الانحياز ومناهضة الأحلاف العسكرية وإرسائها قواعد العدالة الاجتماعية، ‏وسيادة القرار الوطنى.‏

 

وأكدت هذه الثورة المجيدة أن هذا الشعب الأصيل الذى عاش آلاف السنين على ضفاف ‏النيل شريان الحياة يزرع الحب والخير، يرى أن الوطن لديه هو الكيان الأعلى، ولا يقبل أي ‏مساس بالأرض أو العرض.‏

وشعب مصر -يا سيادة الرئيس- لعلى ثقة تامة أن مصر بقيادتكم سوف تستمد من عبق ‏تاريخها المضيء، وما أرسيتموه من مبادئ، يأتى في مقدمتها: تعميق قيم الولاء والانتماء ‏للوطن، سوف تزرع الأمل وتنشر الرخاء، وتصنع التقدم.‏

والله يوفقكم ويسدد خطاكم ويرعاكم.‏

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

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