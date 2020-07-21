شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية ترسل برقية لتهنئة الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران إبراشية مصر برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وجاء فى نص التهنئة – بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، يسُرنى وكل شعب الكنيسة الأسقفية أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة ودوام التوفيق فى كل المشروعات العملاقة التى تقومون بها، والتى تهدف إلى حياة أفضل لكل المصريين.

وأضافت التهنئة :"إن ثورة 23 يوليو قد أعادت للشعب المصرى كرامته وحريته واستقراره، وقد أظهرت مدى حرص رجال الجيش المصرى الباسل، على حماية الشعب المصرى كله وتحقيق طموحاته، وفقكم الله وسدد خطاكم".

يذكر أن مجلس النواب النواب، قرر أمس الإثنين، فى الجلسة العامة الخاص بالموافقة بإجماع آراء ‏‏النواب الحاضرين (510) نائبا، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام ‏‏قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه ‏‏الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية ‏‏إلى حين انتهاء مهمة القوات.