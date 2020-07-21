سفير كوريا الجنوبية بمصر: التبادل الثقافى حجر الأساس فى تطور العلاقات بين البلدين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الكوري الجنوبي لدى مصر هونج جين ووك إن العام الحالي يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر، مؤكدا أن التبادل الثقافي حجر الأساس في تطور علاقات البلدين.

وأعرب السفير الكوري الجنوبي - في كلمته خلال إعلان جوائز مسابقة موسيقى الـ (كي بوب) التي نظمها المركز الثقافي عبر الإنترنت - عن سعادته الغامرة بحضور أول فعالية له بالمركز الثقافي الكوري بالقاهرة، وذلك بعد تسلمه مهام منصبه كسفير لكوريا الجنوبية في مصر في الثالث من يوليو الجاري، حسبما أفاد بيان صادر اليوم الثلاثاء.

وأضاف "أنه سمع قبل قدومه إلى مصر عن شغف الشباب المصري بموجة (الهاليو) الكورية ولا سيما الـ (كي بوب)، وهو ما أعطاه شعورا بأن مهمته ستكون ناجحة في مصر".

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وأكد - خلال الاحتفالية التي تم بثها على "اليوتيوب" - أن محبي الثقافة الكورية في مصر هم بمثابة سفراء للثقافة الكورية في مصر وبالمثل سفراء للثقافة المصرية بالنسبة للكوريين.

ومع إعلان أسماء الفائزين الثلاثة، يسدل الستار على منافسات الـ (كي بوب) التي تقدم لها أكثر من 80 من محبي الثقافة الكورية في مصر في مرحلتها الأولى، وتم اختيار 9 فرق من بين المتقدمين للمشاركة في التصفيات النهائية، وجرى التقييم النهائي من خلال تصويت الجمهور "أونلاين"، بالإضافة إلى متخصص في موسيقى الـ (كي بوب) ومدير المركز الثقافي الكوري بمصر.