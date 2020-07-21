شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 5 آلاف جنيه مكافأة لمديرية المنوفية لجهودها فى مبيعات صكوك أضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن تمكن مديرية أوقاف المنوفية من تحقيق حصيلة مبيعات صكوك أضاحي تجاوزت ما تم تحصيله خلال العام السابق 2019 م / 1440هـ ، لتصبح بذلك عاشر مديرية تحقق حصيلة مبيعات أعلى من العام السابق.

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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة استثنائية قدرها (خمسة آلاف جنيه) لمديرية أوقاف المنوفية، مع تمييز مكانها في الجدول بنجمة إلى جوار المديرية، علمًا بأن هذه المكافأة سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وأكد وزير الأوقاف في تصريحات سابقة، أن الوزارة لا تألو جهدًا ولا تدخر وسعًا في خدمة هذا المشروع ؛ حيث لا يتقاضى أي شخص جنيهًا واحدًا من أموال الصكوك ، وأن جميع الجهات الداعمة للمشروع تدعمه للمصلحة الوطنية بداية من وزارة التضامن إلى وزارة التموين وعدد من البنوك الوطنية، مما يؤدي إلى تعظيم عوائد المشروع ، كما أن من مميزات هذا المشروع أنه مشروع متكامل تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة التضامن والبنوك والمحافظات، وبفضل الله تعالى انعكست ثقة الناس في هذا المشروع من خلال زيادة نسبة الصكوك وشرائها ، مبينًا معاليه أن لهذا المشروع أهدافًا دينية واقتصادية واجتماعية وبيئية ، كما أنه يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي تتاجر بالعمل الاجتماعي ، ويعطي أنموذجًا للشفافية في العمل الجماعي.