شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صور أسئلة الجبر والهندسة الفراغية.. و«التعليم» تضبط المتورطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، صورًا لأسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالثانوية العامة، وتداولت الاجابات بعد مرور نحو ساعة من بدء اللجنة.

وتمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الوصول إلى هوية الطلاب المسؤولين عن تصوير أجزاء من الامتحان.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا بشأن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم لمادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بعد بدء الامتحان بساعة.

وتؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه تم رصد الطالبة «ش. أ. ح» بإدارة بلقاس محافظة الدقهلية، والطالب «م.ح.أ» بإدارة شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والطالب «م.أ.ق» بإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، والطالب «ع.ح.ع» بإدارة دار السلام بسوهاج، لمحاولتهم الغش والنشر على الإنترنت.

وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشؤون القانونية.

Advertisements