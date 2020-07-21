شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعلن حظر إقامة شوادر عرض الذبائح الحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، وذلك حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، ولعدم إعاقة حركة المرور. وشدد محافظ القاهرة على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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