شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاة مصر» يعلن دعمه لمجلس الدفاع الوطني في الحفاظ على أمن البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، يؤكد على دعمه الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني في سبيل حفاظه على تأمين البلاد وسلامتها ومواجهة أخطار الأمن القومي في الداخل والخارج.

وأكد البيان، أن قضاة مصر يعون دقة الظرف ويستوعبون ويقدرون حجم المسؤولية، ويتفهمون كل ما يجري من مخاطر تحيط بالبلاد، ويثمنون السياسة الحكيمة والمتوازنة التي تدير بها الدولة المصرية جميع الملفات الوطنية المطروحة.

وشدد البيان على أن جموع الشعب المصري يجب أن يصطفوا خلف الوطن، وأن يقفوا صفا واحدا مع كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية والدولة المصرية للتصدي لتلك الأزمات والأخطار التي تتعرض لها المنطقة في هذه الظروف الراهنة والحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم، مطمئنين آمنين لوجود جيش عظيم رشيد يحمي أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.