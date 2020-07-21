شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم المنوفية يتابع عملية توزيع ورق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، عملية توزيع صناديق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة لليوم التاسع وسط حراسة أمنية مشددة.

ومن الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة شعبة الرياشيات سوف يؤدون اختبار الدورالاول لمادة الجبر والهندسة الفراغية في «مائة وواحد» لجنة على مستوى محافظة المنوفية.

هذا وقد حرص سويد على متابعة عملية توزيع صناديق أسئلة امتحان الثانوية العامة وخطوط سير سيارات التوزيع والحراسات الأمنية المرافقة للتأمين.

وواصل سويد متابعته أعمال مركز تجميع أوراق إجابة الدبلومات الفنية واطمئن على خطوط سير سيارات توصيل اوراق الاجابة لقطاعي القاهرة وطنطا.