شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن موعد بدء الأوكازيون الصيفي وشروط اشتراك المحال (مستند) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن موعد بدء الأوكازيون الصيفى وشروط اشتراك المحال فى الأوكازيون فى منشور تم توزيعه على مديريات التموين فى المحافظات.

ووفقًا لقرار الوزير رقم 119 بتاريخ 18 / 7/ 2020 فإن الأوكازيون الصيفى لعام 2020 يبدأ اعتبارًا من الخميس 23 / 7 / 2020 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وحدد القرار شرط الموافقة المسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية على اشتراك المحال فى التصفية، وتعلن كافة الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفيًا مقترنًا بيه بيان ثمن السلعة الذى كانت تباع به الشهر السابق على التصفية.

واستند القرار للقانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن البيوع التجارية، وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 سنة 1999م، ومذكرة الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية الصادرة فى يوليو 2020.

وزير التموين يحدد موعد بدء الأوكازيون الصيفى وشروط الاشتراك