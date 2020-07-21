شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء أمام لجان الثانوية في آخر أيام الامتحانات بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يؤدي ٧٠٨٣ طالبا من شعبة الرياضيات امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية في ٩٨ لجنة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة. وتفقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة سير العمل بغرفة عمليات الثانوية العامة، بحضور عاطف سلامة، وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية. وتابع «عجلان» أعمال التطهير والتعقيم ووجه بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية ودخول الطلاب من خلال بوابات التعقيم واستخدام المطهرات وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحان. وشهدت لجان الإمتحانات صباح اليوم تجمعات للطلاب وسط حالة من التوتر وحرصوا على المراجعة الأخيرة أمام اللجان، فيما استعدت اللجان الفرعية لدخول الطلاب عبر الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم، وشارك المعلمون خارج اللجان بتنظيم دخول الطلاب في طوابير منعا للتكدس أمام اللجان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هدوء أمام لجان الثانوية في آخر أيام الامتحانات بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.