زيارة مفاجئة لـ«وكيل صحة البحيرة» إلى «عزل كفر الدوار» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام الدكتور محمود طلحة مرسى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بزيارة مفاجئة لمستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحى مصابى فيروس كورونا المستجد، برفقة الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة. وتفقد «طلحة» عدد من أقسام المستشفى للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية، ووجه بزيادة منافذ توفير العلاج لمرضى نفقة الدولة وبتوفير وسائل الراحة للمرضى. وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يزور مستشفى العزل بكفر الدوار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يزور مستشفى العزل بكفر الدوار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يزور مستشفى العزل بكفر الدوار الوضع في مصر

اصابات Advertisements 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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