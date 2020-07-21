شكرا لقرائتكم خبر عن العزل المنزلي في ظل كورونا.. مشروعات تخرج لكلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد وحيد، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر، الثلاثاء، معرض مشروعات الخريجين للعام الدراسي ١٩-٢٠.

تميز المعرض بتنوع لإبداعات شباب الخريجين من جميع أقسام الكلية وأشاد وحيد بالمجهود المبذول من الطلاب والأساتذة والعاملين الذين أتموا منظومة التعليم عن بعد بمنتهى الاقتدار معلنا نجاح التجربة التي قادتهم إليها أزمة الكورونا التي اجتاحت العالم .

من جهتها قالت الدكتورة جيهان الريفي، رئيس قسم الوسائط والجرافيك بالكلية أنها فوجئت بالمجهود الضخم الذي بذله طلاب القسم و جاءت أعمالهم لتعكس الحياة الاجتماعية المصرية خلال فترة العزل المنزلي مما أضفى عليها ا نوعا جديدا غير مسبوق في مشروعات التخرج للكليات العملية وتصدرت أزمة الكورونا وإدمان التكنولوجيا للأطفال والحرف التراثية المصرية والمطاعم في ظل الظروف الحالية مشروعات الطلبة .

وأضافت أنها تابعت عن كثب أعمال الفنانين الشباب منذ بزرتها الأولي والرسوم الأولية عن طريق التواصل عبر القنوات الإلكترونية سواء التعليم الإلكتروني الخاص بالجامعة أو البريد الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي و رغم خبرتها في مجال التعليم إلا أن هذه التجربة الجديدة في التعليم عن بعد أضافت لها بشكل شخصي خبرات جديدة كما أتاحت الفرصة للفنانين الشبان أن يخرجوا طاقاتهم الإبداعية بشكل أكثر حرية.