شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنفي تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانا رسميا بشأن ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم الثلاثاء لطلاب الثانوية العامة.

واكدت غرفة العمليات المركزية بالوزارة أنه لا صحة لهذه الصور ولا علاقة لها بالامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم، وهي صور لامتحانات الأعوام السابقة.

وأهابت الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.

كان طلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة، قد بدأوا الثلاثاء أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وذلك في 2216 لجنة سير رئيسية و56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وتوافد الطلاب على لجان الامتحانات لأداء المسح الحراري قبل أداء الامتحان، وذلك عن طريق الكواشف الحرارية في الثامنة صباحا، وكذلك المرور من بوابات التعقيم، واستلام غطاء الأحذية والمعقمات الشخصية قبل بدء الامتحان.

وشهد محيط اللجان تواجد أمني لمنع تجمع أولياء أمور الطلاب وازدحامهم أمام اللجان.

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وارتدى الطلاب الكمامات وتم تنظيم دخولهم للجان عبر الوقوف بطوابير بمسافة تباعد لا تقل عن متر.