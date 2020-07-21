شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح يحتجز 20 راكبا كرهائن فى حافلة بغرب أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة المحلية الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن رجلا استولى على حافلة ركاب واحتجز نحو 20 شخصا كانوا على متنها رهائن في مدينة لوتسك في غرب أوكرانيا. وذكرت الشرطة في بيان أن الرجل قال إنه يحمل متفجرات وأسلحة. ولم تعرف بعد مطالبه. وقالت الشرطة إنها أغلقت وسط المدينة.

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