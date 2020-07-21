شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب شعبة علمى رياضيات يبدأون امتحان الجبر والهندسة الفراغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل طلاب شعبة علمى رياضيات بالثانوية العامة أداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن لجان السير طبقت جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب فى آخر يوم للامتحانات من فيروس كورونا، كما أن اللجان تسلمت أسئلة الامتحانات فى موعدها دون تأخير.

ويؤدى الطلاب فى العاشرة صباحا امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية حتى 12 ظهرا.

Advertisements

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن قرابة 103 آلاف من الطلاب يؤدون امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، على مستوى الجمهورية فى عدة لجان سير، قائلا: بعض اللجان لن تعقد فيها امتحانات اليوم الثلاثاء لعدم وجود طلاب بشعبة علمى رياضيات فيها.

وأوضح رئيس عام الامتحانات، أن امتحان الجبر والهندسة الفراغية يتضمن 19 سؤالا موزعة على 28 كراسة إجابة داخل البوكليت، فى زمن إجابة ساعتين، مخصص لها 30 درجة.

وتحدث رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن نجاح الوزارة فى عقد امتحانات الثانوية العامة، فى ظل أزمة كورونا، قائلا: كانت تمثل الامتحانات ضغط كبير على الطلاب ولكن بعد أن انتهوا منها فى الشعبتين علوم وأدبى ظهرت عليهم الفرحة الكبيرة، لافتا إلى أنه قبل بداية الامتحانات كثير من الأشخاص راهن على عدم نجاح الامتحانات بسبب فيروس كورونا.