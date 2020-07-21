شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ تصحيح العينة العشوائية فى امتحان التفاضل والتكامل الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة أن الكنترولات بدأت اليوم الثلاثاء فى تصحيح العينة العشوائية فى امتحان التفاضل والتكامل الثانوية العامة على أن يتم تقييم مستوى الامتحان والأسئلة التى اشتكى منها الطلاب وعقد اجتماع مع اللجنة الفنية لواضعى الامتحان لاتخاذ قرار فى ضوء نتائج العينة العشوائية للمادة.

وكان طلاب شعبة علمى رياضة اشتكوا من صعوبة بعض الجزئيات فى الامتحان وأكدوا أنا هناك بعض الأسئلة لم ترد عليها إجابة فى الامتحان.

وأكد رئيس الامتحانات أن الوزارة حققت نجاح كبير هو بمثابة انجاز عظيم للدولة المصرية، لعدة أسباب أهمها أن أعداد الحالات المرضية التى ظهرت فى امتحانات الثانوية العامة مثل السنوات الماضية وبالتالى لم تظهر أى حالات مرضية مخيفة أو حدوث إصابات كبيرة بين الطلاب الذين أدوا الامتحان، موضحا أن الوزارة حققت هذا النجاح بسبب تكاتف جهود مؤسسات الدولة، كما حرصت الوزارة على إعلاء مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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وأرجع رئيس الامتحانات نجاح امتحانات الثانوية العامة رغم ظروف انتشار كورونا، إلى عدة أسباب أهمها التزام جميع العاملين فى منظومة الامتحانات والطلاب وأولياء الأمور بالإجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها للحماية من فيروس كورونا، قائلا: كان هناك وعى كبير من قبل الطلاب وأولياء أموره، حيث التزام الطلاب بارتداء الكمامات من أول يوم للامتحانات، حيث وفرت الوزارة أكثر من 30 مليون كمامة وتم توزيعها على الطلاب، إَضافة إلى ضوابط التباعد الاجتماعى وأيضا عدم تجمهر أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة كان له أثر كبير فى الحفاظ على مسيرة الامتحانات طوال الشهر.