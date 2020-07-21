شكرا لقرائتكم خبر عن 1260 جنيها سعر عقار "أنفيزايرام" لعلاج مصابى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، عن حصولها على إخطار هيئة الدواء المصرية بشأن تسعير منتجها الجديد "أنفيزايرام"، الذي يحتوى على المادة الفعالة "فافيبرافير"، والذي تم اعتماده ضمن بروتوكول علاج فيروس (كوفيد-19)، في روسيا والصين والهند، حيث تقرر طرح الدواء الجديد بسعر 1260 جنيه للعبوة، التي تحتوى على 40 قرص.

كما حصلت الشركة على إخطار هيئة الدواء المصرية، بشأن تسعير منتجها الجديد "ريمديسيفير" أمبولات للحقن الوريدي، المقرر استخدامها في علاج المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19، حيث تقررر طرح المستحضر تحت العلامة التجارية (ريمديسيفير-راميدا) في صورة بوردة مجففة مخصصة للحقن الوريدي بسعر 680 جنيه للأمبول، وذلك بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء.