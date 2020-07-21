شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الكويتية: 1190 عالقًا مصريًا يغادرون إلى 3 محافظات عبر 7 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر 1190 مصريًا من العالقين فى الكويت إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية، وذلك وفقا لما أعلنته الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الإدارة -فى بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنهم 740 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلة على متنها 160 راكبا إلى أسيوط.

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وكانت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، قد أعلنت أمس الاثنين، مغادرة 1146 من العالقين المصريين فى الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، والأقصر؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.