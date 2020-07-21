شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يناقش اليوم موعد بدء العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، اجتماعه الدورى اليوم الثلاثاء لمناقشة استعدادات مكتب التنسيق للعام الجامعى 2020 /2021 وتحديد موعد انطلاق أعمال المكتب والموقع الخاص به .

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه تفاصيل إجراء اختبارات القدرات للكليات التى تتطلب ذلك وإعلان موعد انطلاق اختبارات القدرات بالكليات .

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كما يناقش المجلس الأعلى للجامعات أيضا تفاصيل موعد بدء العام الدراسى الجامعى الجديد خاصة وأن العام الدراسى الحالى ينتهى منتصف شهر سبتمبر المقبل نظرا لتعليق الدراسة فترة زمنية ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا .