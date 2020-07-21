محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4220 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية، 1120 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و185 مخالفات السير بدون تراخيص، و18 دراجة نارية مخالفة، و28 مخالفة موقف عشوائي، و42 مخالفات شروط الترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة على مدار 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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