لون شعر "سماح" دفعها لطلب الخلع من زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "سماح م."، (32 سنة، مدرسة)، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها "محمد ر."، (35 سنة، مدرس)، مبررة طلبها: "جوزي طلب مني أغير لون شعري بعد ما دفعت ألفين جنيه في صبغه".

تقول سماح في دعواها التي حملت رقم 2447 لسنة 2019: "تزوجت منذ سنة، ومن طبيعتي الاهتمام بمظهري وقبل الزواج اتفقت مع زوجي أن راتبي سيكون لاحتياجاتي الشخصية".

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أضافت الزوجة: "يوم فرح أختي اشتريت فستانا للفرح، وعندما علم زوجي بثمنه تشاجر معي، واتهمني بأنني مفترية وأصر على استرجاعه، واستأجرت فستانا، واشترط عليّ لكي يحضر الفرح أن أستأجر له بدلة ونفذت شرطه".

واستكملت سماح: "ذهبت إلى الكوافير وصبغت شعري بألفين جنيه" وعندما شاهدها زوجها أعترض على لونه، وطالبها بتغييره.

وتابعت "سماح" بأنها تحدثت مع زوجها عن أن ثمن الصبغة ألفي جنيه، وما إن سمع الثمن ثار، وتشاجر معها قائلا: "بدل ما انتي بتصرفي على التفاهات شاركيني في مصاريف البيت فرفضت فقام وطردني"، ولذلك لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى خلع وما زالت الدعوى منظورة.​