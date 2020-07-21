"المحامين" تتسلم 2.9 فدان بأسيوط الجديدة لإقامة ناد اجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال محمد فزاع، عضو مجلس نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، إنه تسلم بناء على تفويض من النقيب العام رجائي عطية، أرضًا من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بمدينة أسيوط الجديدة تبلغ مساحتها 2.9 فدان؛ لإقامة ناد اجتماعي للمحامين عليها.
وأضاف فزاع، في بيان، أنه تم الاستلام ورقيا بمحضر استلام، وتمت معاينة قطعة الأرض على الطبيعة بحضور أعضاء من مجلس نقابتي شمال وجنوب أسيوط، مؤكدا أن النادي سيكون من أرقى الأندية لخدمة جميع المحامين.
جدير بالذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية، أصدر قرارا في مايو الماضي، بتشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء مجلس النقابة العامة، لتنفيذ الالتزامات والتعهدات الواردة بخطاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة لإقامة ناد اجتماعي للمحامين عليها.
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