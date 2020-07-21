أخبار مصر | الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها لتعزيز التحول الرقمي وتوقع إتفاقا للتعاون مع البنك الزراعي المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها لتعزيز التحول الرقمي وتوقع إتفاقا للتعاون مع البنك الزراعي المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية، مشددا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتطوير كافة المؤسسات المصرفية والبنكية.

جاء هذا خلال توقيع إتفاقا للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والبنك الزراعي المصري، بحضور السيد "علاء فاروق" رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والسيد" علاء عبد العزيز نجم "مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للشئون الهندسية.

في هذا الصدد، أكد "التراس" أهمية التعاون مع البنك الزراعي المصري بإعتباره من الصروح المصرفية العريقة والتي تسهم في دعم الزراعة في كافة مختلف المجالات، موضحا أن مجالات التعاون تتضمن الإستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية للبنك الزراعي من خلال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة منشآت وفروع البنك المختلفة بمحافظات الجمهورية في مجالات التجهيزات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتكنولوجية.

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وأضاف أنه تم الإتفاق علي تلبية إحتياجات البنك الزراعي في العديد من المجالات ومنها توريد الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لتجهيز المباني وتنفيذ الشبكات التقنية المختلفة مثل شبكات مراقبة الكاميرات والتأمين ضد السرقة والإنذار بالحريق وشبكات المعلومات والربط التليفزيوني وغيرها، بالإضافة إلى أنظمة الإضاءة الموفرة الليد والطاقة المتجددة وتطوير وتوريد معدات وأنظمة الصراف الآلي ونقاط البيع.