أخبار مصر | السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن هذه الخطوط تشمل:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة أسيوط مدة 45 دقيقة

- أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

Advertisements

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة

واعتذؤت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وأهابت بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.