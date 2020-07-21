شكرا لقرائتكم خبر عن التراب فى إيده فلوس.. 13 مليار دولار زيادة فى ثروة جيف بيزوس فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية أن جيف بيزوس مؤسس أمازون وأغنى رجل فى العالم أضاف 13 مليار دولار إلى صافى ثروته أمس الاثنين، فى أكبر قفزة يومية على الإطلاق لفرد منذ إنشاء مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وارتفعت أسهم أمازون 7.9%، وهو أعلى ارتفاع منذ ديسمبر 2018، ما زاد التفاؤل بشأن اتجاهات التسوق على الإنترنت، والآن وصلت إلى 73% هذا العام.

وكانت ثروة بيزوس قد شهدت زيادة 74 مليار دولار فى عام 2020 لتصل إلى 189.3 مليار دولار، على الرغم من دخول الولايات المتحدة فى أسوأ تراجع اقتصادى منذ الكساد الكبير. وهو الىن يمتلك شخصيا ثروة أكبر من القيمة السوقية لشركات عملاقة.

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وكسبت زوجة بيزوس السابقة ماكينزى 4.7 مليار دولار أمس الاثنين أيضا وأصبحت رقم 13 على قائمة أغنى شخص فى العالم.

وشهد عملاقة آخرون فى مجال التكنولوجيا زياد فى ثرواتهم أيضا، ويعود ذلك جزئيا إلى اضطرار الناس إلى البقاء فى منازلهم، ودعمهم الدفعة التى حصلت عليها الأسواق بسبب جهود الإغاثة غير المسبوقة من قبل الحكومات والبنوك المركزية.

فقد أضاف مارك زوكربيرج مؤسس ورئيس موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك 15 مليار دولار لصافى ثروته هذا العام حتى الآن، حتى على الرغم مما تواجهه شركته من مقاطعة إعلانية من كبرى الشركات بسبب سياسة الموقع الخاصة بالتعامل مع خطاب الكراهية.

يذكر أن بيزوس يتربع على عرش أثرياء العالم، وواجه تحديا فى نهاية العام 2019 من قبل بيل جيتس (أغنى رجل فى العالم حتى العام 2017) الذى كان يملك 106 مليارات دولار مقارنة بـ109.6 مليار دولار لبيزوس حينها.