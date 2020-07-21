شكرا لقرائتكم خبر عن الرطوبة 80% بالقاهرة والعظمى 35.. طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة مائية صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

كما يتوقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة.

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وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

وشهد أمس الإثنين، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة، كما شهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.