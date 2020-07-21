شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ الحياة النيابية وبداية مجلس شورى من 154 عاما وأول رئيس له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجلس الشورى المصري هو أحد المجلسين النيابيين في مصر، ويعتبر الغرفة العليا للبرلمان المصري، تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل 1979، وقد اكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو 1980، و يعد البرلمان المصرى أقدم مؤسسة تشريعية فى الوطن العربى و التى بدأت منذ تولى محمد على الحكم و تكوين المجلس العالى فى عام 1824 ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالى فى يناير عام 1825 المحددة لاختصاصاته.

و جاء جاء الخديوي إسماعيل في عام 1866، ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل متوالية حتى إعلان دستور عام 1923، ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر، وقد تكون البرلمان في ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومع تولي الرئيس محمد أنور السادات الحكم وفي سبتمبر عام 1971 صدر الدستور المصري الدائم والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفي ظله ثم الاستفتاء في أبريل عام 1979، والذي بمقتضاه تم إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته في أول نوفمبر عام 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة النيابية.

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و يعد الدكتور محمد صبحى عبد الحكيم أول رئيس لمجلس الشورى المصرى من عام 1980 حتى عام 1985 و هو رئيس قسم الجغرافيا وعميد كلية الآداب ونائب رئيس جامعة القاهرة سابقاً، ولد في 4 يونيو 1928 بمنطقة شبرا، شغل عبد الحكيم منصب المستشار الثقافى لمصر فى موسكو من عام 1960 حتى عام 1970 و عميد كلية الآداب جامعة القاهرة و مستشار البحوث بجهاز تنظيم الأسرة و الاسكان و رئيس مجلس الشورى بجمهورية مصر العربية و رئيس المجلس الأعلى للصحافة .

أنشأ الدكتور محمد صبحى عبد الحكيم شعبة الخرائط بقسم الجغرافيا بجامعة القاهرة عام 1959 وأشرف على ما يقرب من خمسين رسالة فى مختلف الجامعات المصرية و حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ووسام العلوم و الفنون من الطبقة الاولى عامى 1964 و 1983 و وشاح النيل عام 1978 ووسام جمهورية كولومبيا عام 1981 وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة ، عام 1984.