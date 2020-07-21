شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : الصور المتداولة لأسئلة امتحان الجبر للثانوية العامة غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الصور المتداولة لاسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية الثانوية العامة غير صحيحة ولا تمت للامتحان الحقيقى من الأساس، مؤكدة أنه لم يحدث أى تسريب للأسئلة.

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن قرابة 103 ألفا من الطلاب يؤدون امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، على مستوى الجمهورية فى عدة لجان سير، قائلا: بعض اللجان لن تعقد فيها امتحانات اليوم الثلاثاء لعدم وجود طلاب بشعبة علمى رياضيات فيها.

وأوضح رئيس عام الامتحانات، أن امتحان الجبر والهندسة الفراغية يتضمن 19 سؤالا موزعة على 28 كراسة إجابة داخل البوكليت، فى زمن إجابة ساعتين، مخصص لها 30 درجة.

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وتحدث رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن نجاح الوزارة فى عقد امتحانات الثانوية العامة، فى ظل أزمة كورونا، قائلا: كانت تمثل الامتحانات ضغط كبير على الطلاب ولكن بعد أن انتهوا منها فى الشعبتين علوم وأدبى ظهرت عليهم الفرحة الكبيرة، لافتا إلى أنه قبل بداية الامتحانات كثير من الأشخاص راهن على عدم نجاح الامتحانات بسبب فيروس كورونا.