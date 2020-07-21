شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء اختيار الجبر والهندسة الفراغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد طلاب الثانوية العامة، قبل قليل، على لجان الامتحانات استعدادا لأداء اختيار مادة الجبر والهندسة الفراغية، حيث سمحت اللجان للطلاب بالدخول لتطبيق الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد من تعقيم وتسليم الطلاب كمامات وتفتيشهم بحثا على أى وسيلة إلكترونية.

ويؤدى الطلاب فى العاشرة صباحا امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية حتى 12 ظهرا.

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن قرابة 103 آلاف طالب يؤدون امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، على مستوى الجمهورية فى عدة لجان سير، قائلا: بعض اللجان لن تعقد فيها امتحانات اليوم الثلاثاء لعدم وجود طلاب بشعبة علمى رياضيات فيها.

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وأوضح رئيس عام الامتحانات أن امتحان الجبر والهندسة الفراغية يتضمن 19 سؤالا موزعة على 28 كراسة إجابة داخل البوكليت، فى زمن إجابة ساعتين، مخصص لها 30 درجة.

وتحدث رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن نجاح الوزارة فى عقد امتحانات الثانوية العامة، فى ظل أزمة كورونا، قائلا: كانت تمثل الامتحانات ضغط كبير على الطلاب ولكن بعد أن انتهوا منها فى الشعبتين علوم وأدبى ظهرت عليهم الفرحة الكبيرة، لافتا إلى أنه قبل بداية الامتحانات كثير من الأشخاص راهن على عدم نجاح الامتحانات بسبب فيروس كورونا.