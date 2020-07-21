شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تفرض كردونا أمنيا بمحيط لجان الثانوية العامة وتمنع تواجد أولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط اللجان العامة، بالتزامن مع دخول طلاب الثانوية العامة بالجيزة، لمنع تواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، ووضعت حواجز أمنية بمدخلى مدرستى الشهيد محمد عبده الثانوية المشتركة، ومنشأة القناطر الإعدادية المشتركة، كما منعت انتظار أى سيارة بمحيط اللجان.

ويؤدى طلاب الثانوية شعبة علمى، اليوم الثلاثاء امتحان الجبر والهندسة الفراغية، آخر محطة فى ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الماضى، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، و الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ و الأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية و الأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس.

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، حيث تسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء عقب الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وتسلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.