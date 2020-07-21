شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط المتلاعبين في الأسعار قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع أراء قرائه حول تكثيف حملات ضبط المتلاعبين في الأسعار قبل العيد في سؤال بعنوان: هل تؤيد تكثيف حملات ضبط المتلاعبين في الأسعار قبل العيد ؟

وجاءت النتيجة كالتالى: غالبية القراء بنسبة 95% أعلنوا تأييدهم لتكثيف حملات ضبط المتلاعبين في الأسعار قبل العيد .

في حين أجاب 5% من المشاركين بـ" لا" معلنين رفضهم للأمر.





وكان الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيتم فتح 65 شادرا على مستوى الجمهورية لييع الخراف الحية، لافتا إلى أن أن الوزارة لديها 1900 رأس خراف حية، وأكثر من 10 آلاف خراف مجردة "وهى مثل الطازج"، سيتم عرضه فى كافة منافذ الجملة.

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وتابع المصيلحى:"كما أنه لدينا 10 آلاف و800 رأس فى المحجر بالإضافة إلى التعاون مع الخدمة الوطنية بالإضافة إلى المجمد سواء المستورد أو الذى يتم شراؤه من السوق المحلى، بالإضافة إلى التعاقد على 10 آلاف طن دواجن، تم استلام 4 آلاف منها".

وأكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار اللحوم هذا العام مثل العام الماضى ولن تزيد مطلقا، رغم الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار لجائحة كورونا، لافتا إلى أنه رغم هذه الظروف أيضًا فإن الوزارة لديها احتياطي من السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والمكرونة لا يقل عن 4 أشهر، كما أن السكر يوجد احتياطي منه 6 أشهر ونصف.