شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين يلتقى رئيس هيئة النظافة بالقاهرة لبحث خطة جديدة للجمع السكنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إنه تم عقد اجتماع مع أمين عمر رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، بناءا على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك بمقر الهيئة، بحضور عددا من قيادات الهيئة وأعضاء نقابة الزبالين، لعرض خطة النظافة الجديدة لنظافة القاهرة، والتى تعتمد على تقسيم المحافظة إلى أحياء كل حى على حدا.

وأوضح المقدس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه طالب بوجود بند فى العقود الجديدة يحمى حق الزبال، وعدم الاستغناء عنه، لافتا إلى أن رئيس هيئة النظافة وافق على ذلك، وتم مناقشة أيضا تأخر مستحقات بعض جامعى القمامة بالمحافظة التى وصلت إلى 4 أشهر، خاصة فى ظل قرب عيد الأضحى، ووعد من جانبه بضرف مستحقاتهم.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتم التصديق من جانب المحافظ على نتائج الاجتماع تمهيدا لطرح كراسات الشروط.

ويأتى ذلك بعد اجتماع شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لمناقشة منظومة النظافة فى العاصمة، وبحث وضع خطة جديدة للجمع السكني بالقاهرة، لرفع كفاءة المنظومة، مع الاحتفاظ بحق الزبالين.

Advertisements

وأضاف المقدس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن الاجتماع تضمن مناقشة عمل عقد واحد وطرحه من خلال مناقصة لكل حى، بدلاً من 20 عقد، لافتًا إلى أنه اقترح على المحافظ تمكين الزبالين من منظومة الجمع السكنى والشوارع، مؤكدًا أن أعضاء النقابة قادرون على حمل تلك المسئولية، وطالب بمنح حى باب العشرية كتجربة لهم، على أن يكون سعر الشقة من 4 إلى 5 جنيهات.

وأشار إلى أنه طالب محافظ القاهرة، بتوفير كمامات وأحذية لجامعى القمامة، ومستلزمات وقاية لحمايتهم من كورونا، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بتشكيل لجنة والاجتماع معه بصفته نقيب الزبالين، لوضع خطة جديدة لمنظومة الجمع السكنى، لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة.