شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعلن تفاصيل العام الدراسي الجديد في الأسبوع الاول من سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات.

واوضح الوزير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «الدروس الخصوصية في السناتر أو المنازل أو اليوتيوب أو الزووم، لن تفيد تعليميا ولن تساعد على حل الامتحانات الجديدة في المرحلة الثانوية، وهي إهدار للوقت والمال».