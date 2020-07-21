شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة امتحان الجبر والهندسة تصل لجان امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم الثلاثاء أسئلة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية إحدى فرع الرياضيات البحتة للثانوية العامة استعدادا لدخول الطلاب وأداء الامتحانات فى العاشرة صباحا، فيما تابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول صناديق الأسئلة إلى لجان السير دون أى مشكلات .

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن قرابة 103 ألفا من الطلاب يؤدون امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، على مستوى الجمهورية فى عدة لجان سير، قائلا: بعض اللجان لن تعقد فيها امتحانات غدا الثلاثاء لعدم وجود طلاب بشعبة علمى رياضيات فيها.

وأوضح رئيس عام الامتحانات، أن امتحان الجبر والهندسة الفراغية يتضمن 19 سؤالا موزعة على 28 كراسة إجابة داخل البوكليت، فى زمن إجابة ساعتين، مخصص لها 30 درجة.

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وتحدث رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن نجاح الوزارة فى عقد امتحانات الثانوية العامة، فى ظل أزمة كورونا، قائلا: كانت تمثل الامتحانات ضغط كبير على الطلاب ولكن بعد أن انتهوا منها فى الشعبتين علوم وأدبى ظهرت عليهم الفرحة الكبيرة، لافتا إلى أنه قبل بداية الامتحانات كثير من الأشخاص راهن على عدم نجاح الامتحانات بسبب فيروس كورونا.