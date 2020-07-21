شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو شكل النظام الدراسى الجديد وموعد حضور الطلاب؟ وزارة التعليم تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد بدء العام الدراسى المقبل، والذى يبدأ 17 أكتوبر المقبل، كما أعلنت الوزارة ملامح شكل نظام الدراسة وعدد أيام الحضور يوميا للطلاب حسب المرحلة التعليمية. و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية شكل ونظام الدراسة... - وضع حلول مناسبة لتقليل الكثافات الطلابية لتحقيق التباعد بين الطلاب. - ذهاب طلاب رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى يوميا لأنه لابد من التواصل المباشر لهذا السن مع المعلم. - من الصف الرابع حتى السادس الابتدائى يذهب الطلاب إلى المدرسة معظم الأيام ما عدا يوم أو يومين. Advertisements - بالنسبة للمرحلتين الاعدادية والثانوية يذهب الطلاب يومين فى الأسبوع. - يعتمد الطلاب فى الإعدادية والثانوية فى باقى الأيام على الدراسة أون لاين. - إعادة توزيع الطلاب على الفصول والاستفادة من الفراغات. - منع التكدس بين الطلاب فى المدارس الحكومية والخاصة. - الدراسة ستكون مزيج بين التعليم عن بعد والحضور بالفصول بنسب مختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما هو شكل النظام الدراسى الجديد وموعد حضور الطلاب؟ وزارة التعليم تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.