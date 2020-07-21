شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب يعقد التصفيات النهائية أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت لجنة الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب مهرجانها السنوي، عبر الإنترنت، بأقسامه الروحي والفني والترفيهي، تحت عنوان "روح وحياة 2020"، ومن المقرر أن تبدأ مراحل التصفيات والامتحانات في شهر أغسطس المقبل.

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واستغرقت مرحلة الإعداد للمهرجان قرابة ثلاثة أشهر، حيث قامت اللجنة بتحويل كافة الأنشطة الخاصة بالمهرجان (Online) فى الثلاث أنشطة الرئيسية للمهرجان (النشاط الروحي الدراسي، النشاط الفني والمواهب، والنشاط الرياضي).

وجاءت بداية المهرجان هذا العام من خلال فيديو شارك به صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والخدام وشباب الأسرات بدعوة صلاة من أجل الوطن والكنيسة والأسرة، بجانب دعوة وتشجيع إلى الشباب من أجل استغلال الفترة الحالية فى دراسة روحية أو تنمية الموهب الفنية والرياضية لدى الشباب.