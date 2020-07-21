شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل يدعو المواطنين بالأقصر للتسجيل..اعرف الأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت منظومة التأمين الصحى الشامل المواطنين بمحافظة الأقصر إلى التسجيل فى المنظومة للحصول على خدماتها الصحية والعلاجية.

والأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، هى بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

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وكان الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، ومساعد وزير الصحة والسكان، أعلن استمرار أعمال التجديد والتطوير بجميع المنشآت الطبية المقرر إدراجها، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، تمهيدًا للتشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن التكلفة الإنشائية للمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية المقرر إدراجها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بلغت (9 مليار و200 مليون) جنيه، فيما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية (2 مليار و500 مليون) جنيه، بينما بلغت التكلفة التشغيلية (600 مليون) جنيه، بإجمالي تكلفة (12مليار و300مليون) جنيه.