شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات تفتيشية يومية بمنافذ بيع اللحوم والمجازر استعدادا للعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، حملاتها البيطرية التفتيشية اليومية المفاجئة بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيدا على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

وقال الدكتور عبد الحيكم رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية، إن اطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقارير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية، وإبداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية، وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.

وأوضح التقرير أنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالحفاظ على صحة المواطن، وتكثيف الدور الرقابى المهم للهيئة على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن.