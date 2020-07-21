شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: تدريب 10 آلاف عامل فى قطاع الشركات خلال 18 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على المانسترلى، رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، إن الغرفة أنجزت حتى الآن تدريب 10400 عامل فى قطاع الشركات خلال عام ونصف العام فقط، لافتا إلى أن هذا الرقم لم يتم انجازه سابقا فى تاريخ الغرفة.

وأشار المانسترلى فى تصريحات لليوم السابع إلى أن الغرفة رفعت ميزانية التدريب من 500 ألف جنيه وحتى 2.5 مليون فى العام، وهو قرار يؤكد اهتمام مجلس الإدارة بعنصر التدريب على الأدوات الحديثة فى التسويق والترويج والعمل السياحى عموما، وأوضح رئيس لجنة التدريب أنه خلال العشر سنوات الأخيرة وفى ظل غياب مجلس منتخب للغرفة، ومع توقف الحركة السياحية لأكثر من مرة منذ 2011 تم إهمال قطاع التدريب، ومنذ 2008 وحتى 2018 بلغ عدد المتدربين 4700 متدرب فقط مما أدى إلى تدهور القطاع السياحى.

ونوه إلى أن هناك حسن إدارة لميزانية التدريب، فحتى الآن لم يُنفق منها إلا حوالى 800 ألف فقط، مؤكدا أن التدريب لم يتوقف لحظة حتى خلال أزمة كورونا، حيث تم تحويل المسار إلى التدريب الإلكترونى، مؤكدا إقبال الشركات على تطوير أدواتها للمنافسة فى قطاع السياحة عالميا.

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وعقدت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر خلال اليومين الماضيين البرنامج التدريبى الخاص بتأهيل شركات السياحة على إستخدام أليات التسويق من خلال تسجيل مواقع شركات السياحة على محركات البحث العالمية.

وبلغ عدد المتدربين 25 شركة سياحية من مختلف أنحاء الجمهورية باستخدام تقنيات التعليم عن بعد والتدريب التفاعلى، والذى يأتى فى اتجاه استراتيجية الغرفة للتحول الرقمى وتنمية قدرات الشركات أعضائها وتعميق الاستخدام الأمثل لأدوات التسويق الحديثة، وتم التدريب على الاستخدام الأمثل لتجهيز مواقع الإنترنت لمتطلبات التسجيل على محركات البحث العالمية خاصة جوجل، وتعد محركات البحث القناة التسويقية الأولى إلكترونيا لاستهداف السياحة الخارجية، حيث تعمل على اكتشاف ميول العملاء لزيارة مصر، والتى تظهر من خلال كلمات البحث التى تستهدف المزارات والمقاصد السياحية المصرية.

وتأتي الدورة فى إطار الدور الأساسي والمحوري لغرفة الشركات في تطوير أداء الشركات السياحية وتدريب العاملين فى القطاع على أحدث الأساليب ومواكبة آخر التطورات العالمية في التسويق، ويتم تنظيم الدورة التدريبية بالتنسيق بين لجنة التدريب برئاسة على المانسترالى، ولجنة السياحة الإلكترونية برئاسة محمد فاروق عضوى مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.

وأطلقت غرفة شركات السياحة مجموعة من الدورات التدريبية في عدة مجالات سياحية لرفع كفاءة العاملين بشركات السياحة وتجهيزهم لعودة حركة السياحة بعد فترة من التوقف.